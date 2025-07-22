Таэквондист принес сборной Казахстана первую золотую медаль Универсиады-2025

Представитель сборной Казахстана по таэквондо Самирхон Абабакиров стал победителем Всемирных летних студенческих игр, которые проходят в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятый соревновательный день Универсиады-2025, которая проходит в Рейн-Рурской области в Германии от сборной Казахстана по таэквондо выступил один из лидеров команды Самирхон Абабакиров.

В финальной схватке за золотую медаль соревнований в весовой категории до 63 килограммов казахстанский таэквондист победил соперника из Турции Омера Фарука Дайыоглу. Поединок завершился с итоговым счетом в двух раундах - 2:0 в пользу казахстанца. Таким образом, Абабакиров принес отечественной сборной первую медаль высшей пробы.

Ранее бронзовые награды завоевали другие таеквондисты Бейбарыс Каблан, Батырхан Толеугали, Нодира Ахмедова, Тамирлан Тлеулес и Дамир Шуленов, а также гимнастка Айбота Ертайкызы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.