Таэквондист принес сборной Казахстана первую золотую медаль Универсиады-2025
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Представитель сборной Казахстана по таэквондо Самирхон Абабакиров стал победителем Всемирных летних студенческих игр, которые проходят в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.
В пятый соревновательный день Универсиады-2025, которая проходит в Рейн-Рурской области в Германии от сборной Казахстана по таэквондо выступил один из лидеров команды Самирхон Абабакиров.
В финальной схватке за золотую медаль соревнований в весовой категории до 63 килограммов казахстанский таэквондист победил соперника из Турции Омера Фарука Дайыоглу. Поединок завершился с итоговым счетом в двух раундах - 2:0 в пользу казахстанца. Таким образом, Абабакиров принес отечественной сборной первую медаль высшей пробы.
Ранее бронзовые награды завоевали другие таеквондисты Бейбарыс Каблан, Батырхан Толеугали, Нодира Ахмедова, Тамирлан Тлеулес и Дамир Шуленов, а также гимнастка Айбота Ертайкызы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2267841-taekvondist-prines-sbornoy-kazahstana-pervuyu-zolotuyu-medal-universiady-2025/
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