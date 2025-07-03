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    Спорт

      Сборная Казахстана по футзалу узнала соперника по матчу за выход на Евро-2026

      Опубликовано:

      Мужская сборная Казахстана по футзалу
      Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

      Национальная сборная Казахстана по футзалу сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат Европы против команды Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

      Состоялась жеребьевка стыковых матчей квалификации на чемпионат Европы 2026 года по футзалу. Сборная Казахстана сыграет за путевку на Евро-2026 против Италии.

      Матчи пройдут с 15-го по 24-е сентября. Подопечные Рикардо Пауло Кака проведут первую игру на выезде, вторую встречу примут соперника на своем паркете.

      Сборная Италии по футзалу является двукратным чемпионом Европы. Казахстан ранее встречался с итальянской командой. В четвертьфинале чемпионата Европы 2016 года отечественные футзалисты одержали победу со счетом 5:2.

      Чемпионат Европы по футзалу 2026 года пройдет в Словении, Латвии и Литве с 20 января по 7 февраля.

      Ранее, УЕФА огласил официальное решение по месту проведения Евро-2026.

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