УЕФА огласил официальное решение по чемпионату Европы по футзалу

Стало известно новое место и дата проведения чемпионата Европы по футзалу, который состоится в 2026 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Исполком УЕФА принял решение внести изменения в формат чемпионата Европы по футзалу. Ранее, хозяйками турнира были Литва и Латвия совместно, которые сохранили свой статус. Кроме того, Словения была подтверждена в качестве третьей принимающей страной.

Такое решение было принято в связи с прямой квалификацией сборной Беларуси в финальный этап и запретом на матчи с участием белорусских команд в Латвии и Литве. В качестве взвешенного и справедливого решения для обеспечения полноты турнира УЕФА добавил Словению в качестве дополнительного организатора.

По новому формату:

Матчи и четвертьфинал группы А пройдут в Риге (Латвия);

Группа В и четвертьфинал будут организованы в Каунасе (Литва);

Словения примет 18 игр: встречи групп С и D, два четвертьфинала, полуфинала, матч за третье место и финал пройдут на Арене Стойце, две групповые игры третьего тура пройдут подряд на Тиволи Арене.

Сборная Казахстана примет участие в плей-офф отборочного этапа Жеребьевка стыковых игр пройдет 3 июля. Игры плей-офф запланированы на 15-24 сентября.

Чемпионат Европы по футзалу 2026 года пройдет с 20 января по 7 февраля.

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