УЕФА огласил официальное решение по чемпионату Европы по футзалу
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Стало известно новое место и дата проведения чемпионата Европы по футзалу, который состоится в 2026 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Исполком УЕФА принял решение внести изменения в формат чемпионата Европы по футзалу. Ранее, хозяйками турнира были Литва и Латвия совместно, которые сохранили свой статус. Кроме того, Словения была подтверждена в качестве третьей принимающей страной.
Такое решение было принято в связи с прямой квалификацией сборной Беларуси в финальный этап и запретом на матчи с участием белорусских команд в Латвии и Литве. В качестве взвешенного и справедливого решения для обеспечения полноты турнира УЕФА добавил Словению в качестве дополнительного организатора.
По новому формату:
- Матчи и четвертьфинал группы А пройдут в Риге (Латвия);
- Группа В и четвертьфинал будут организованы в Каунасе (Литва);
- Словения примет 18 игр: встречи групп С и D, два четвертьфинала, полуфинала, матч за третье место и финал пройдут на Арене Стойце, две групповые игры третьего тура пройдут подряд на Тиволи Арене.
Сборная Казахстана примет участие в плей-офф отборочного этапа Жеребьевка стыковых игр пройдет 3 июля. Игры плей-офф запланированы на 15-24 сентября.
Чемпионат Европы по футзалу 2026 года пройдет с 20 января по 7 февраля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2260536-uefa-oglasil-oficialnoe-reshenie-po-chempionatu-evropy-po-futzalu/
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