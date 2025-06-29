"Кайрат" обыграл "Семей" и стал 22-кратным чемпионом Казахстана по футзалу
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Алматинский футзальный клуб "Кайрат" одержал победу над "Семеем" в финальном матче чемпионата Казахстана сезона 2024-2025, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье в Алматы состоялся четвертый матч финальной серии чемпионата Казахстана по футзалу. "Кайрат" на своей площадке принимал чемпиона прошлого сезона "Семей".
Встреча завершилась победой алматинцев со счетом 4:3. В составе победителей авторами голов стали Занотто, Биржан Оразов и дубль на счету Алиссона. За "Семей" забитые мячи на свой счет записали Дедезиньо и Камиль Герейханов.
Таким образом, "Кайрат" одержал победу, которая стала третьей в серии. С общим счетом 3-1 алматинцы выиграли финал плей-офф чемпионата Казахстана сезона 2024/2025.
Для алматинского клуба это 22-й титул в истории. Команда с южной столицы Казахстана за свою историю уступала чемпионский трофей лишь дважды: в 2003 году астанинскому клубу "Жигиттер"и в прошлом сезоне "Семею".
На правах чемпиона страны "Кайрат" примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В еврокубковом турнире также выступит "Семей" как обладатель Кубка Казахстана.
Напомним, бронзовым призером соревнований стал "Атырау", который в серии за третье место победил "Актобе".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2260512-kayrat-obygral-semey-i-stal-22-kratnym-chempionom-kazahstana-po-futzalu/
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