Определился бронзовый призер чемпионата Казахстана по футзалу
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В чемпионате Казахстана по футзалу прошел матч за бронзовые медали сезона 2024/2025, в котором встретились "Атырау" и "Актобе", передает корреспондент NUR.KZ.
Третий матч серии за бронзовые медали чемпионата Казахстана прошел в Атырау и завершился победой хозяев площадки со счетом 6:5. Забитыми мячами в составе победителей отметились Рамазан Бисембайулы, Джоната, Габриэль, Олег Кручинин и Талап Есениязов.
Авторами голов за "Актобе" стали Альберт Акбаликов, Филипиньо, Биэл и Нурбек Карагулов.
Таким образом, "Атырау" выиграл в серии с итоговым счетом 2:1 и стал бронзовым призером сезона 2024/25.
Отметим, в серии за золотые медали чемпионата Казахстана играют "Семей" и "Кайрат". Счет в серии на данный момент 1:2 в пользу алматинцев. Финальная серия продлится до трех побед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2260407-opredelilsya-bronzovyy-prizer-chempionata-kazahstana-po-futzalu/
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