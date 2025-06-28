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    Спорт

      В баскетбольном клубе "Астана" назвали имя нового главного тренера

      Опубликовано:

      Баскетбольный клуб "Астана"
      Баскетбольный клуб "Астана". Фото: пресс-служба БК "Астана"

      Пресс-служба столичного баскетбольного клуба "Астана" на своем официальном сайте объявила о назначение нового тренерского штаба, передает NUR.KZ.

      Новым главным тренером столичной команды на сезон 2025/2026 назначен иностранный специалист, литовец Рамунас Цвирка. Тренерскую карьеру он начал в 2004 году в чемпионате Литвы, а уже в 2008-м в роли второго тренера помог «Азовмашу» стать чемпионом украинской Суперлиги и завоевать Кубок Украины.

      Особую известность Цвирка получил, работая с молодёжной командой «Химки-2»: под его руководством команда дважды становилась бронзовым призёром Единой молодёжной лиги ВТБ (2011, 2012), выигрывала EYBL до 20 лет (2013), а в 2013 и 2014 годах становилась победителем Единой молодёжной лиги ВТБ. В 2018 году Цвирка вывел литовский клуб «Невежис» в топ-16 Еврокубка.

      Последние два сезона специалист успешно работал в Казахстане, возглавляя клуб «Irbis-Alatau». В сезоне 2023/24 команда завоевала чемпионское звание, а в 2024/25 — серебро чемпионата страны. По итогам этих сезонов Рамунас Цвирка дважды был признан лучшим тренером Республики Казахстан.

      Совместно с новым рулевым клуба в тренерский штаб вошли Дайнюс Шалега и бывший игрок национальной сборной Казахстана Антон Пономарев.

      Напомним, в следующем сезоне баскетбольная "Астана" не сыграет в Единой лиге ВТБ.

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