Баскетбольная "Астана" не выступит в Единой лиге ВТБ в следующем сезоне

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" не примет участия в следующем сезоне 2025/2026 в Единой лиге ВТБ, передает NUR.KZ со ссылкой на интервью президента лиги.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что в новом сезоне казахстанский коллектив не сможет выступить по причине закона о легионерах.

"Известно, что "Астана" в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. И они хотят взять – мы называем это "каникулами". В следующем сезоне их команда U21 будет выступать в Единой молодежной лиге ВТБ, а мы будем думать, как вернуть их основную команду еще через год. Потому что они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим.

Будут ли новые участники? Мы, как это традиционно бывает, сейчас обрабатываем поступившие заявки, смотрим, чтобы не было провалов по финансам и в других аспектах. Мне кажется, что лига все-таки останется в том формате, как сейчас. Больше деталей – после Совета лиги", - рассказал журналистам Кущенко.

Напомним, в минувшем сезоне 2024/2025 столичный клуб завершил выступление на последнем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав две победы и потерпев 42 поражения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.