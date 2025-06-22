Казахстанские гимнасты выиграли три медали на этапе Кубка вызова в Узбекистане

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике выиграла три медали на этапе Кубка вызова, который прошел в столице Узбекистана Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу были разыграны награды в оставшихся индивидуальных дисциплинах у мужчин и женщин.

Ильяс Азизов (13,100 балла) и Дмитрий Патанин (12,700) на параллельных брусьях заняли второе и третье места соответственно. Казахстанских призеров опередил только узбекистанец Ахрорхон Темирханов (13,550).

В женском упражнении на бревне бронзовую медаль выиграла Коркем Ербосынкызы (12,100). Казахстанка уступила только олимпийской чемпионке из Алжира Кайлии Немур (13,300) и узбекистанке Одинахон Робиджоновой (12,500).

Из отечественных гимнастов в финале боролся также Алтынхан Темирбек. Он занял шестое место в опорном прыжке (13,075).

Напомним, в предпоследний соревновательный день казахстанцы не попали на пьедестал, но медалисткой стала 50-летняя узбекистанка Оксана Чусовитина.

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