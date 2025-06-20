Узбекистанская гимнастка выиграла серебро Кубка вызова на следующий день после 50-летия

Узбекистанка Оксана Чусовитина попала на пьедестал домашнего этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу на соревнованиях в столице Узбекистана прошли первые финалы у мужчин и женщин.

Чусовитина выступала в опорном прыжке — своей коронной дисциплине. В финале она набрала 13,275 балла и заняла второе место. При этом накануне (19 июня) спортсменке исполнилось 50 лет.

Победу в опорном прыжке одержала болгарка Валентина Георгиева (13,450), а тройку призеров замкнула еще одна узбекистанка Шахинабону Юсуфова (12,950). Казахстанка Амели Мукушева заняла восьмое место (12,100).

Другие представители отечественной команды в пятницу также не попали на пьедестал. В упражнении на коне казахстанец Зейнолла Идрисов остановился в шаге от медали и занял четвертое место (13,200), а Дияс Тойшыбек показал седьмой результат (12,500). В финале на кольцах Дмитрий Патанин замкнул восьмерку сильнейших (12,050).

Этап Кубка вызова в Ташкенте завершится в субботу. В заключительный день казахстанцы будут претендовать на медали в трех дисциплинах.

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