Узбекистанская гимнастка выиграла серебро Кубка вызова на следующий день после 50-летия
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Узбекистанка Оксана Чусовитина попала на пьедестал домашнего этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Ташкенте, передает корреспондент NUR.KZ.
В пятницу на соревнованиях в столице Узбекистана прошли первые финалы у мужчин и женщин.
Чусовитина выступала в опорном прыжке — своей коронной дисциплине. В финале она набрала 13,275 балла и заняла второе место. При этом накануне (19 июня) спортсменке исполнилось 50 лет.
Победу в опорном прыжке одержала болгарка Валентина Георгиева (13,450), а тройку призеров замкнула еще одна узбекистанка Шахинабону Юсуфова (12,950). Казахстанка Амели Мукушева заняла восьмое место (12,100).
Другие представители отечественной команды в пятницу также не попали на пьедестал. В упражнении на коне казахстанец Зейнолла Идрисов остановился в шаге от медали и занял четвертое место (13,200), а Дияс Тойшыбек показал седьмой результат (12,500). В финале на кольцах Дмитрий Патанин замкнул восьмерку сильнейших (12,050).
Этап Кубка вызова в Ташкенте завершится в субботу. В заключительный день казахстанцы будут претендовать на медали в трех дисциплинах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2257851-uzbekistanskaya-gimnastka-vyigrala-serebro-kubka-vyzova-na-sleduyushchiy-den-posle-50-letiya/
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