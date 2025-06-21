Сборная Казахстана стала серебряным призером чемпионата Азии по фехтованию
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Национальная мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Индонезии, передает корреспондент NUR.KZ.
В Индонезии продолжается чемпионат Азии по фехтованию. В очередной соревновательный день прошли командные состязания на шпаге. Мужская сборная Казахстана отметилась завоеванной медалью.
В финальном поединке отечественные шпажисты уступили представителям Японии со счетом 39:45. Таким образом, соперники смогли взять реванш за прошлое континентальное первенство. Напомним, в 2024 году в схватке за золото сборная Казахстана победила японских фехтовальщиков.
Казахстанскую команду в этом виде дисциплины представили Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Эльмир Алимжанов.
Ранее, Вадим Шарлаимов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной дисциплине на чемпионате Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2257977-sbornaya-kazahstana-stala-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-po-fehtovaniyu/
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