Сборная Казахстана стала серебряным призером чемпионата Азии по фехтованию

Национальная мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Индонезии, передает корреспондент NUR.KZ.

В Индонезии продолжается чемпионат Азии по фехтованию. В очередной соревновательный день прошли командные состязания на шпаге. Мужская сборная Казахстана отметилась завоеванной медалью.

В финальном поединке отечественные шпажисты уступили представителям Японии со счетом 39:45. Таким образом, соперники смогли взять реванш за прошлое континентальное первенство. Напомним, в 2024 году в схватке за золото сборная Казахстана победила японских фехтовальщиков.

Казахстанскую команду в этом виде дисциплины представили Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Эльмир Алимжанов.

Ранее, Вадим Шарлаимов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной дисциплине на чемпионате Азии.

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