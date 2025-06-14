Призер Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев остался без медали на чемпионате мира по дзюдо

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев выступил на чемпионате мира 2025 года в Венгрии, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице Венгрии Будапеште проходит второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо. От сборной Казахстана выступал бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в Париже Гусман Кыргызбаев.

Спортсмен борется в весовой категории до 66 килограммов. В четвертьфинале соревнований Кыргызбаев уступил лидеру мирового рейтинга Нурали Эмомали из Таджикистана.

В утешительном поединке за право побороться за бронзу мирового первенства Гусман потерпел поражение от двукратного олимпийского чемпиона японца Хифуме Абе.

Таким образом, казахстанский дзюдоист завершил выступление на чемпионате мира без медали.

Отметим, на данный момент в активе сборной Казахстана одна серебряная медаль, которую в первый день принесла Абиба Абужакынова.

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