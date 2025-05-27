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Астана примет чемпионат мира по настольному теннису в 2027 году

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Башня «Байтерек»
Астана, башня «Байтерек»: Pixabay

Чемпионат мира по настольному теннису 2027 года пройдет в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Федерации настольного тенниса Республики Казахстан.

Историческое решение было принято во вторник на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса (ITTF). В рамках мероприятия определились страны, в которых пройдут чемпионаты мира 2027, 2028 и 2029 годов.

В первом раунде выбыла заявка США. В решающем втором сегменте Казахстан опередил Францию (54,68% против 45,32%).

Таким образом, Астана станет городом-хозяином чемпионата мира 2027 года. Впервые в истории данный турнир пройдет в Казахстане.

Эмблема ЧМ-2027 по настольному теннису в Астане
Эмблема ЧМ-2027 по настольному теннису. Фото: Федерация настольного тенниса РК

Хозяевами двух последующих чемпионатов мира выбрали японскую Фукуоку и бразильский Рио-де-Жанейро соответственно.

Отметим, что на недавнем мировом первенстве, которое прошло в катарской Дохе, казахстанцы не попали на пьедестал. Лучший результат в национальной сборной показал участник Олимпиады-2024 Кирилл Герасименко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2249547-astana-primet-chempionat-mira-po-nastolnomu-tennisu-v-2027-godu/