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Лучший игрок сборной Казахстана завершил выступление на ЧМ по настольному теннису

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Казахстанский игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко
Кирилл Герасименко. Фото: Талап Койбагаров / ФНТРК

Лидер национальной сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко потерпел поражение на стадии третьего круга чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского спортсмена, занимающего 48-е место в мировой рейтинге, был третья ракетка планеты представитель Бразилии Хуго Кальдерано.

Матч продлился один час и две минуты и завершился поражением Кирилла Герасименком с общим счетом 2:4.

Игрок сборной Казахстана вел в счете в первых двух партиях, но затем уступил в остальных четырех отрезках (11:9, 11:9, 5:11, 10:12, 9:11, 7:11).

Таким образом, Герасименко завершил выступление на чемпионате мира. На текущем мировом первенстве в Катаре не осталось представителей национальной команды РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2247426-luchshiy-igrok-sbornoy-kazahstana-zavershil-vystuplenie-na-chm-po-nastolnomu-tennisu/