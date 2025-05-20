Сборная Казахстана проиграла оба матча, но стала призером чемпионата Азии

Женская сборная Казахстана по регби потерпела второе поражение на чемпионате Азии 2025 года, который проходит в японской Фукуоке, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник команда встретилась с представительницами Гонконга. Первый тайм казахстанки проиграли, а второй завершился вничью. Итоговый счет — 29:12 в пользу соперниц.

Таким образом, сборная Казахстана закончила турнир с двумя поражениями и без набранных очков. Напомним, в первой встрече команда была разгромлена японками со счетом 0:90.

Казахстанки замкнули турнирную таблицу, но получат бронзовые медали, так как в женском чемпионате Азии участвуют три сборные. Представительницы Гонконга и Японии оспорят золото в очном матче 25 мая.

Отметим, что сборная Японии выиграла два последних чемпионата Азии и является самой успешной командой в истории турнира — шесть титулов. Дальше идут казахстанки, которые становились сильнейшими пять раз — в 2007-2008 и в 2012-2014 годах.

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