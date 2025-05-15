Сборная Казахстана проиграла первый матч чемпионата Азии со счетом 0:90

Женская сборная Казахстана по регби с разгромного поражения стартовала на чемпионате Азии 2025 года, который начался в японской Фукуоке, передает корреспондент NUR.KZ.
Соревнования стартовали 15 мая. В первом матче казахстанки встретились с японками.
Игра завершилась крупной победой хозяек турнира со счетом 90:0. Данный результат позволил сборной Японии набрать пять очков и возглавить таблицу.
20 мая казахстанки встретятся с Гонконгом. Завершится турнир 25 мая, когда состоится очный матч сборных Японии и Гонконга.
По итогам трех встреч будет сформирована общая таблица, которая определит победителя и призеров.
Сборная Японии выиграла два последних чемпионата Азии и является самой успешной командой в истории турнира — шесть титулов. Дальше идут казахстанки, которые становились сильнейшими пять раз — в 2007-2008 и в 2012-2014 годах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2245437-sbornaya-kazahstana-proigrala-pervyy-match-chempionata-azii-so-schetom-0-90/