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Сборная Казахстана проиграла первый матч чемпионата Азии со счетом 0:90

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Матч сборных Казахстана и Японии по регби на ЧА-2025
Матч сборных Казахстана и Японии по регби. Фото: Asia Rugby

Женская сборная Казахстана по регби с разгромного поражения стартовала на чемпионате Азии 2025 года, который начался в японской Фукуоке, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования стартовали 15 мая. В первом матче казахстанки встретились с японками.

Игра завершилась крупной победой хозяек турнира со счетом 90:0. Данный результат позволил сборной Японии набрать пять очков и возглавить таблицу.

20 мая казахстанки встретятся с Гонконгом. Завершится турнир 25 мая, когда состоится очный матч сборных Японии и Гонконга.

По итогам трех встреч будет сформирована общая таблица, которая определит победителя и призеров.

Сборная Японии выиграла два последних чемпионата Азии и является самой успешной командой в истории турнира — шесть титулов. Дальше идут казахстанки, которые становились сильнейшими пять раз — в 2007-2008 и в 2012-2014 годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2245437-sbornaya-kazahstana-proigrala-pervyy-match-chempionata-azii-so-schetom-0-90/