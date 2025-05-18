Сборная Казахстана выиграла еще два золота на чемпионате Азии по художественной гимнастике

Представительницы Казахстана дважды поднялись на высшую ступень пьедестала в последний день чемпионата Азии по художественной гимнастике 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье на соревнованиях в Сингапуре прошли финалы в отдельных видах.

В индивидуальном зачете казахстанка Айбота Ертайкызы стала сильнейшей в упражнении с лентой, набрав 28,150 балла. Еще одна отечественная гимнастка Айым Мерйжанова заняла четвертое место в этом финале.

Ертайкызы второй раз подряд выиграла чемпионат Азии в данной дисциплине. На турнире в Сингапуре 21-летняя спортсменка днем ранее взяла бронзу в многоборье. Всего ее активе теперь пять личных медалей чемпионатов Азии — два золота, серебро и две бронзы.

Еще одну индивидуальную награду выиграла Мейржанова, которая набрала 27,450 балла и заняла третье место в упражнении с булавами. Теперь на счету 16-летней гимнастки пять личных медалей чемпионатов Азии — одно золото, три серебра и бронза. Ертайкызы в финале с булавами показала седьмой результат.

Кроме того, казахстанки выступили еще в двух индивидуальных финалах. В упражнении с мячом Ертайкызы заняла пятое место, Мейржанова в этой же дисциплине и в упражнении с обручем стала четвертой. Золото в этих видах выиграли узбекистанки Анастасия Саранцева и Тахмина Икромова, которая также одержала победу с булавами.

В групповых упражнениях прошло два финала. Сборная Казахстана победила с тремя мячами и двумя обручами, а также выиграла серебро с пятью лентами. Команду представляли Жасмин Жунусбаева, Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова и Кристина Чепульская, которые днем ранее стали сильнейшими в многоборье.

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