Казахстанские гимнастки выиграли золото и бронзу в многоборье на чемпионате Азии

На чемпионате Азии 2025 года по художественной гимнастике, который принимает Сингапур, определились обладатели первых медалей, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу состоялись заключительные отборочные старты для финалов в отдельных видах. По результатам квалификации также были сформированы итоговые таблицы в многоборье, где в личном зачете учитывались три наивысших оценки участниц.

В индивидуальном турнире казахстанка Айбота Ертайкызы набрала 82,200 балла и замкнула тройку сильнейших, что позволило ей выиграть бронзовую медаль. Для 21-летней спортсменки это четвертая индивидуальная награда чемпионата Азии и первая — в многоборье. В прошлом году Ертайкызы собрала полный комплект медалей в отдельных финалах.

Первые два места в индивидуальном многоборье в Сингапуре заняли узбекистанки Тахмина Икромова (84,500) и Анастасия Саранцева (83,850). Еще одна казахстанка Айым Мейржанова замкнула топ-5 (80,450).

В командном многоборье в зачет шли оба выступления. Сборная Казахстана набрала 48,450 балла и заняла первое место. Чемпионками Азии стали Жасмин Жунусбаева, Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова и Кристина Чепульская. Серебряные медали в этой дисциплине выиграли представительницы Южной Кореи (48,250), бронзовые — Узбекистана (48,250).

Кроме того, сборная Казахстана квалифицировалась в оба командных финала в отдельных видах — с пятью лентами, а также с тремя мячами и двумя обручами. В индивидуальных соревнованиях республика также будет представлена во всех финалах. Мейржанова одна от страны выступит в упражнении с обручем, а в упражнениях с мячом, булавами и лентой за медали поборется не только она, но и Ертайкызы.

Параллельно в Сингапуре проходит и чемпионат Азии по художественной гимнастике среди юниорок. Казахстанка Акмарал Ерекешева с первых позиций вышла в финалы с мячом, булавами и лентой. Еще одна отечественная гимнастка Айганым Рысбек поборется за медаль в упражнении с обручем.

В командном многоборье юниорская сборная Казахстана набрала 42,050 балла и выиграла серебро, уступив только узбекистанкам (45,300). Тройку призеров замкнули представительницы Малайзии (40,600). Также казахстанки со вторых позиций пробились в финалы в упражнениях с пятью обручами и десятью булавами.

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