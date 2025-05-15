Два казахстанских гимнаста вышли в финал на этапе Кубка вызова

На этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в словенском Копере два представителя Казахстана пробились в финальную стадию, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг на соревнованиях прошла квалификация в половине индивидуальных дисциплин. Казахстанцы показали высокие результаты на коне.

Первое место в квалификации в данном упражнении занял Зейнолла Идрисов, который стал единственным, кто набрал более 14 баллов (14,233). Напомним, на прошлом этапе Кубка вызова он выиграл серебро в этой дисциплине.

В Копере четвертый результат в квалификации на коне показал еще один казахстанец Дияс Тойшыбек, набравший 13,600 балла. Он также пробился в финал, куда попадают обладатели восьми лучших отборочных позиций.

В вольных упражнениях казахстанец Фарух Набиев получил 11,366 балла и замкнул топ-20 в квалификации, не сумев выйти в решающий сегмент соревнований.

Отборочные старты пройдут в пятницу. Финалы запланированы на субботу и воскресенье.

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