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Казахстан может принять чемпионат Европы по футзалу, пишут СМИ

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Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Стало известно, что УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы по футзалу из Литвы и Латвии в другую страну. В числе прочих мест называется Казахстан, сообщает издание Futsal Kazakhstan.

Чемпионат Европы по футзалу 2026 года должен пройти в Литве и Латвии. Стало известно, что страны-хозяйки континентального первенства отказываются принимать у себя сборную Беларуси, которая впервые в своей истории пробилась в основную стадию турнира.

Уже на 21 мая была запланирована жеребьевка стыковых матчей, но из-за данной ситуации она будет отложена.

В числе потенциальных новых хозяев турнира упоминается Казахстан, который имеет необходимую инфраструктуру для проведения международных соревнований. Решение о переносе может быть принято в ближайшее время.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу не смогла напрямую пробиться в основную стадию чемпионата Европы 2026 года. Подопечные Рикардо Кака заняли второе место в своей группе и попали в число восьми команд, которые поборются за путевку через стыковые матчи, которые пройдут 15-24 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2245755-v-kazahstane-mozhet-proyti-chempionat-evropy-po-futzalu-pishut-smi/