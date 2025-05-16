Казахстан может принять чемпионат Европы по футзалу, пишут СМИ

Стало известно, что УЕФА рассматривает вариант переноса чемпионата Европы по футзалу из Литвы и Латвии в другую страну. В числе прочих мест называется Казахстан, сообщает издание Futsal Kazakhstan.

Чемпионат Европы по футзалу 2026 года должен пройти в Литве и Латвии. Стало известно, что страны-хозяйки континентального первенства отказываются принимать у себя сборную Беларуси, которая впервые в своей истории пробилась в основную стадию турнира.

Уже на 21 мая была запланирована жеребьевка стыковых матчей, но из-за данной ситуации она будет отложена.

В числе потенциальных новых хозяев турнира упоминается Казахстан, который имеет необходимую инфраструктуру для проведения международных соревнований. Решение о переносе может быть принято в ближайшее время.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу не смогла напрямую пробиться в основную стадию чемпионата Европы 2026 года. Подопечные Рикардо Кака заняли второе место в своей группе и попали в число восьми команд, которые поборются за путевку через стыковые матчи, которые пройдут 15-24 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.