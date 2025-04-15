Официально: сборная Казахстана по футзалу поборется за путевку на Евро-2026 в стыковых матчах

Мужская сборная Казахстана по футзалу примет участие в стыковых матчах отборочного цикла чемпионата Европы 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление федерации.

Ранее команда завершила выступление в основном раунде квалификации на втором месте группы 6. Выше оказалась Армения, которая и получила прямую путевку на Евро-2026.

По итогам очередных матчей отборочного цикла сборная Казахстана обеспечила себе место среди восьми сильнейших команд из числа тех, которые заняли вторые позиции в группах. В данном рейтинге подопечные Рикардо Кака окажутся на четвертой, пятой или шестой строчке.

Таким образом, сборная Казахстана получит шанс квалифицироваться на чемпионат Европы через стыковые матчи. Жеребьевка этой стадии пройдет 15 мая.

Сами стыковые игры запланированы на 15-24 сентября. Уже известно, что участие в них также примут Босния и Герцеговина, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия. Еще две квоты получат Бельгия / Сербия и Франция / Грузия.

Финальная часть чемпионата Европы по футзалу пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года в Латвии и Литве.

Напомним, сборная Казахстана в апреле провела два товарищеских матча и не смогла обыграть команду Вьетнама.

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