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Сборная Казахстана по дзюдо завершила Grand Slam в Душанбе с одной медалью

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Казахстанский дзюдоист Ермухан Естай (в синем)
Ермухан Естай (в синем). Фото: Эмануэле ди Феличиантонио / Международная федерация дзюдо

Казахстанские дзюдоисты не попали на пьедестал в заключительный день международного турнира Grand Slam в столице Таджикистана Душанбе, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье от национальной команды выступили два спортсмена в весовой категории до 100 килограммов. Оба проиграли стартовые схватки и не попали в утешительный раунд.

Ермухан Естай уступил иппоном туркменистанцу Баймырату Маджанову, а Мухаммедали Мавлидов также потерпел досрочное поражение, но от таджикистанца Кароматулло Хакимова.

Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир в Душанбе с одной медалью. Обладательницей бронзовой награды стала лидер женской национальной команды Абиба Абужакынова.

Следующий этап международной серии примет Казахстан. Турнир "Qazaqstan Barysy Grand Slam" пройдет в Астане с 9 по 11 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241894-sbornaya-kazahstana-po-dzyudo-zavershila-grand-slam-v-dushanbe-s-odnoy-medalyu/