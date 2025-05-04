Сборная Казахстана по дзюдо завершила Grand Slam в Душанбе с одной медалью

Казахстанские дзюдоисты не попали на пьедестал в заключительный день международного турнира Grand Slam в столице Таджикистана Душанбе, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье от национальной команды выступили два спортсмена в весовой категории до 100 килограммов. Оба проиграли стартовые схватки и не попали в утешительный раунд.

Ермухан Естай уступил иппоном туркменистанцу Баймырату Маджанову, а Мухаммедали Мавлидов также потерпел досрочное поражение, но от таджикистанца Кароматулло Хакимова.

Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир в Душанбе с одной медалью. Обладательницей бронзовой награды стала лидер женской национальной команды Абиба Абужакынова.

Следующий этап международной серии примет Казахстан. Турнир "Qazaqstan Barysy Grand Slam" пройдет в Астане с 9 по 11 мая.

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