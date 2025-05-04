Сборная Казахстана по дзюдо завершила Grand Slam в Душанбе с одной медалью

Казахстанские дзюдоисты не попали на пьедестал в заключительный день международного турнира Grand Slam в столице Таджикистана Душанбе, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье от национальной команды выступили два спортсмена в весовой категории до 100 килограммов. Оба проиграли стартовые схватки и не попали в утешительный раунд.
Ермухан Естай уступил иппоном туркменистанцу Баймырату Маджанову, а Мухаммедали Мавлидов также потерпел досрочное поражение, но от таджикистанца Кароматулло Хакимова.
Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир в Душанбе с одной медалью. Обладательницей бронзовой награды стала лидер женской национальной команды Абиба Абужакынова.
Следующий этап международной серии примет Казахстан. Турнир "Qazaqstan Barysy Grand Slam" пройдет в Астане с 9 по 11 мая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241894-sbornaya-kazahstana-po-dzyudo-zavershila-grand-slam-v-dushanbe-s-odnoy-medalyu/