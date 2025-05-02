Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала призером Grand Slam в Душанбе

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова попала на пьедестал этапа Grand Slam в Душанбе — столице Таджикистана, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов и дошла до полуфинала, где потерпела поражение от китаянки Венны Чжуан. Затем Абужакынова встретилась в схватке за бронзу с одной из победительниц утешительного раунда.

Соперницей казахстанки по медальному противостоянию стала узбекистанка Улбусин Хакимова. Абужакынова провела удержание и оформила иппон, то есть досрочную победу.

Таким образом, 27-летняя спортсменка в девятый раз попала на пьедестал турниров Grand Slam. В ее активе одна серебряная и восемь бронзовых наград с данных соревнований.

Напомним, также Абужакынова становилась серебряным призером Азиатских игр и чемпионатов Азии, дважды брала бронзу чемпионатов мира. На Олимпиаде-2024 она заняла пятое место.

Добавим, в пятницу на турнире в Душанбе также выступили казахстанцы Алдияр Каргулов (до 60 кг) и Нурмухамет Ботабай (до 66 кг), которые не смогли побороться за медали. Соревнования в Таджикистане продлятся до 4 мая включительно.

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