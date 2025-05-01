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"Неизбежный процесс": в сборной Казахстана по футзалу высказались о будущих планах

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Сборная Казахстана по футзалу на ЧМ-2024
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Президент Ассоциации футзала Казахстана (АФК) Талгат Косумхамбетов прокомментировал цели сборной на предстоящий сезон, передает со ссылкой на сайт АФК.

Сборная Казахстана по футзалу не смогла напрямую пробиться в основную стадию чемпионата Европы 2026 года. Подопечные Рикардо Кака заняли второе место в своей группе и попали в число восьми команд, которые поборются за путевку через стыковые матчи.

"Перед сборной Казахстана стоит задача – пробиться на Евро-2026. Шансов она не потеряла, значит задача не снята. Мы идем к ее выполнению.
Если же взять нашу сборную, то ее ждут после Евро-2026 значительные изменения. Команду ожидает неизбежный процесс – смена поколений. К нашему большому сожалению, группе игроков в силу своего возраста придется завершить свою международную карьеру и освободить место более молодому поколению.
На данном же этапе, мы ожидаем 21 мая жеребьевку стыковых матчей и начнем детальное изучение соперника и непосредственную подготовку к этим играм", - заявил Космухамбетов.

Отметим, сами стыковые игры запланированы на 15-24 сентября.

Финальная часть чемпионата Европы по футзалу пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года в Латвии и Литве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2241108-neizbezhnyy-process-v-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-vyskazalis-o-budushchih-planah/