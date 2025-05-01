"Неизбежный процесс": в сборной Казахстана по футзалу высказались о будущих планах

Президент Ассоциации футзала Казахстана (АФК) Талгат Косумхамбетов прокомментировал цели сборной на предстоящий сезон, передает со ссылкой на сайт АФК.

Сборная Казахстана по футзалу не смогла напрямую пробиться в основную стадию чемпионата Европы 2026 года. Подопечные Рикардо Кака заняли второе место в своей группе и попали в число восьми команд, которые поборются за путевку через стыковые матчи.

"Перед сборной Казахстана стоит задача – пробиться на Евро-2026. Шансов она не потеряла, значит задача не снята. Мы идем к ее выполнению.

Если же взять нашу сборную, то ее ждут после Евро-2026 значительные изменения. Команду ожидает неизбежный процесс – смена поколений. К нашему большому сожалению, группе игроков в силу своего возраста придется завершить свою международную карьеру и освободить место более молодому поколению.

На данном же этапе, мы ожидаем 21 мая жеребьевку стыковых матчей и начнем детальное изучение соперника и непосредственную подготовку к этим играм", - заявил Космухамбетов.

Отметим, сами стыковые игры запланированы на 15-24 сентября.

Финальная часть чемпионата Европы по футзалу пройдет с 20 января по 7 февраля 2026 года в Латвии и Литве.

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