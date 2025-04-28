Казахстанец Милад Карими выиграл второе золото подряд на этапе Кубка мира в Египте

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мирв Каире (Египет), передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец в понедельник, 28 апреля, выступил на перекладине. Карими за свою программу получил от судей 14.466 баллов и стал чемпионом в этой дисциплине на ЭКМ в Каире. Это вторая медаль высшей пробы для отечественного гимнаста на данном турнире. Ранее, он стал победителем в вольных упражнениях.

Также это шестая золотая награда для Карими в сезоне. Милад становился чемпионом в Осиеке, дважды в Дохе и дважды в Каире.

Серебряным призером на перекладине стал представитель Кипра Георгиу Мариус. Он набрал 14.066 очков.

Замкнул тройку призеров швейцарский спортсмен Ноэ Сейферт (13.866).

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