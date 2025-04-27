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Казахстанец Милад Карими победил на третьем подряд этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

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Казахстанский гимнаст Милад Карими
Милад Карими. Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Казахстанский гимнаст Милад Карими стал победителем заключительного этапа Кубка мира 2025 года, который принимает Каир, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсмен выступил в финале в вольных упражнениях. Он набрал 14,133 балла и стал единственным гимнастом, преодолевшим планку в 14 баллов.

Серебро в этой дисциплине выиграл болгарин Эдди Пенев (13,966), бронзу забрал украинец Назар Чепурный (13,866).

Карими стал чемпионом в вольных упражнениях на втором подряд этапе Кубка мира. На третьем кряду турнире он попал попал на высшую ступень пьедестала.

Всего в нынешнем сезоне казахстанец выиграл пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды. В понедельник спортсмен поборется в Каире за медаль на перекладине.

Кроме того, в воскресенье в финале на коне выступили еще двое казахстанцев. Серебряный призер Олимпиады-2024 в этой дисциплине Нариман Курбанов занял пятое место (14,500), Зейнолла Идрисов расположился строчкой ниже (14,400). Победу одержал армянин Гамлет Манукян (14,800), серебро выиграл итальянец Габриэль Таргетта (14,766), бронзу — американец Патрик Хупс (14,700).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239824-kazahstanec-milad-karimi-pobedil-na-vtorom-podryad-etape-kubka-mira-po-sportivnoy-gimnastike/