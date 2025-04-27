Казахстанец Милад Карими победил на третьем подряд этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Казахстанский гимнаст Милад Карими стал победителем заключительного этапа Кубка мира 2025 года, который принимает Каир, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсмен выступил в финале в вольных упражнениях. Он набрал 14,133 балла и стал единственным гимнастом, преодолевшим планку в 14 баллов.

Серебро в этой дисциплине выиграл болгарин Эдди Пенев (13,966), бронзу забрал украинец Назар Чепурный (13,866).

Карими стал чемпионом в вольных упражнениях на втором подряд этапе Кубка мира. На третьем кряду турнире он попал попал на высшую ступень пьедестала.

Всего в нынешнем сезоне казахстанец выиграл пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды. В понедельник спортсмен поборется в Каире за медаль на перекладине.

Кроме того, в воскресенье в финале на коне выступили еще двое казахстанцев. Серебряный призер Олимпиады-2024 в этой дисциплине Нариман Курбанов занял пятое место (14,500), Зейнолла Идрисов расположился строчкой ниже (14,400). Победу одержал армянин Гамлет Манукян (14,800), серебро выиграл итальянец Габриэль Таргетта (14,766), бронзу — американец Патрик Хупс (14,700).

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