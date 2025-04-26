Казахстанский гимнаст с первого места вышел в финал на этапе Кубка мира

Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими вышел во второй финал на этапе Кубка мира в Каире, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу в столице Египта прошла вторая часть квалификационных соревнований. Карими показал лучший результат в упражнении на перекладине и стал единственным, кто преодолел планку в 14 баллов (14,066).

Таким образом, казахстанец выступит в этой дисциплине в финале и поборется за медаль. Днем ранее Карими пробился в решающую стадию и в вольных упражнениях.

Напомним, в финал на коне вышли еще два казахстанца — серебряный призер Олимпиады-2024 в этой дисциплине Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.

Розыгрыш медалей на отдельных снарядах пройдет 27 и 28 апреля.

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