Казахстанский гимнаст с первого места вышел в финал на этапе Кубка мира

Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими вышел во второй финал на этапе Кубка мира в Каире, передает корреспондент NUR.KZ.
В субботу в столице Египта прошла вторая часть квалификационных соревнований. Карими показал лучший результат в упражнении на перекладине и стал единственным, кто преодолел планку в 14 баллов (14,066).
Таким образом, казахстанец выступит в этой дисциплине в финале и поборется за медаль. Днем ранее Карими пробился в решающую стадию и в вольных упражнениях.
Напомним, в финал на коне вышли еще два казахстанца — серебряный призер Олимпиады-2024 в этой дисциплине Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.
Розыгрыш медалей на отдельных снарядах пройдет 27 и 28 апреля.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239701-kazahstanskiy-gimnast-s-pervogo-mesta-vyshel-v-final-na-etape-kubka-mira/