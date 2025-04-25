Три казахстанских гимнаста пробились в финалы на этапе Кубка мира

В Каире стартовал заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике сезона-2025. Трое казахстанцев пробились в финалы, передает корреспондент NUR.KZ.
В пятницу в столице Египта прошла половина квалификационных соревнований. В вольных упражнениях в финал с первого места пробился казахстанец Милад Карими. На предварительном этапе он набрал 14,066 балла и стал единственным, кто преодолел планку в 14 баллов.
Еще один казахстанец Алтынхан Темирбек в этой дисциплине занял 17-ю позицию в квалификации и лишился шансов на медаль.
В упражнении на коне в финал вышли двое отечественных гимнастов. Серебряный призер Олимпиады-2024 в этой дисциплине Нариман Курбанов в квалификации показал шестой результат, Зейнолла Идрисов — седьмой. Оба набрали по 14,200 балла.
В субботу Карими также выступит в квалификации на перекладине. Финалы на снарядах пройдут 27 и 28 апреля.
Отметим, что все трое казахстанцев, которые пробились в решающую стадию, уже попадали на пьедестал этапов Кубка мира в нынешнем сезоне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239500-tri-kazahstanskih-gimnasta-probilis-v-finaly-na-etape-kubka-mira/