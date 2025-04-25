Казахстанский дзюдоист остановился в шаге от медали чемпионата Азии

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Ержан Еренгаипов уступил в поединке за бронзу на чемпионате Азии 2025 года в Бангкоке, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стартовал в весовой категории до 66 килограммов и выиграл три схватки подряд, но затем уступил в полуфинале. Таким образом, Еренгаипов получил шанс побороться за бронзу, а его соперником по медальному поединку стал таджикистанец Нурали Эмомали — чемпион мира среди молодежи и двукратный победитель этапов Grand Slam

В основное время схватки дзюдоисты не набрали ни очка. В дополнительное время казахстанец быстро пропустил результативную атаку от таджикистанца, который оформил иппон, то есть досрочную победу.

Таким образом, 33-летний Еренгаипов остановился в шаге от медали и не смог впервые в карьере попасть на пьедестал чемпионата Азии.

Сборная Казахстана завершила первый день турнира с двумя наградами. По бронзе выиграли Галия Тынбаева и Шерзод Давлатов.

Индивидуальные соревнования в Бангкоке продолжатся до 27 апреля включительно. На следующий день чемпионат Азии завершится командным турниром.

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