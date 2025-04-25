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"Хожу, справки собираю": Александр Винокуров заявил, что ему приходится "доказывать" стаж для получения выплат от государства

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Велогонщик Александр Винокуров
Велогонщик Александр Винокуров. Фото: Olympic.kz

Олимпийский чемпион, велогонщик Александр Винокуров заявил, что ему приходится "доказывать" свой стаж в сборной Казахстана, чтобы получить пожизненную выплату от государства, передает NUR.KZ.

В своем интервью в подкасте Dope Soz казахстанский велогонщик Александр Винокуров рассказал о своем пути в профессиональном спорте, о медалях и крупных победах.

Высказался спортсмен и вопросах финансирования спорта и, в частности, рассказал о своем случае - как оказалось, Винокуров сейчас добивается пожизненных выплат от государства, которые положены законом олимпийским чемпионам.

"Есть такая пожизненная стипендия - олимпийская стипендия, по-моему, называется она. Я вот сегодня борюсь с тем, чтобы доказать, что я отработал в Казахстане 20 лет. Я с 1991 года в сборной Казахстана. А я хожу и доказываю, пытаюсь какие-то справки собрать. Зарплата "шикарная" конечно там - 350-400 тысяч тенге", - отмечает Александр Винокуров.

Чтобы прояснить вопрос с выплатами, корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Министерство спорта и туризма. Ответ предоставили в Комитете по делам спорта и физической культуры.

В ведомстве сообщили, что в соответствии с правилами выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установлении их размеров, материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам подготовивших спортсменов завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпионов мира по олимпийским видам спорта и имеющим трудовой стаж не менее двадцати лет в области физической культуры и спорта на территории РК.

Так, согласно правилам оказания этой госуслуги, спортсменам и тренерам необходимо сдать перечень документов и сведений:

1) документ удостоверяющий личность услугополучателя;

2) заявление;

3) трудовая книжка, либо один из нижеперечисленных документов:

  • трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;
  • выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и (или) прекращение трудовых отношений на основе заключения и (или) прекращения трудового договора;
  • выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;
  • послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);
  • архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника;

4) копия протокола соревнований, подтверждающего звание чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и (или) чемпиона мира по олимпийским видам спорта.

"В настоящее время ведется работа по сбору и уточнению документов, подтверждающих стаж Винокурова А.Н. в спортивной деятельности. Порядок назначения выплаты единый для всех и осуществляется в рамках действующего законодательства", - заявили в Комитете.

О том, кто такой Александр Винокуров, чем прославил страну, о его карьерном пути, достижениях мы подробнее писали здесь.

Добавим, что спортсменам, являющимся олимпийскими чемпионами, и их тренерам при трудовом стаже 20 лет и более в Казахстане пожизненно выплачивают по 100 МРП в месяц. Как получить выплату, мы подробно писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2239161-hozhu-spravki-sobirayu-aleksandr-vinokurov-zayavil-chto-emu-prihoditsya-dokazyvat-stazh-dlya-polucheniya-vyplat-ot-gosudarstva/