Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал второе золото подряд на этапе Кубка мира

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карим стал двукратным победителем этапа Кубка мира в Дохе (Катар), передает корреспондент NUR.KZ.

Карими в воскресенье стал лучшим на перекладине. Отечественный гимнаст получил за свое выступление от судей 14,500 балла и завоевал золотую медаль.

Второе место занял представитель Тайбэя Чиа Хун Тан, который набрал 14,400 очка. Замкнул тройку лучших китайский спортсмен Ци Тан (14,000).

Таким образом, Милад Карими на минувшем этапе Кубка мира в Дохе стал чемпионом в двух дисциплинах. Ранее он победил в финале вольных упражнений. Также на прошлом ЭКМ в хорватском городе Осиеке казахстанец завоевал золото на перекладине.

Кроме того, в воскресенье Медина Капбасова выступила в финале вольных упражнений. Казахстанская спортсменка набрала 11.966 балла и заняла седьмое место. А еще один отечественный гимнаст Алтынхан Темирбек стал шестым в опорном прыжке (13.599).

В итоге сборная Казахстана завершила выступление на турнире в Катаре с четырьмя наградами в активе. Алтынхан Темирбек стал серебряным призером в вольных упражнениях, а Нариман Курбанов завоевал бронзу на коне.

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