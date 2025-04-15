Сборная Казахстана по футзалу не смогла обыграть Вьетнам второй раз подряд

Мужская национальная сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью в выездном товарищеском матче против команды Вьетнама, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч проходил во вьетнамском городе Хошимине и завершился вничью со счетом 2:2.

В первой половине встречи сборная Казахстана дважды поразила ворота вратаря оппонентов. Автором первого гола стал игрок футзального клуба "Аят" Ерсултан Сагындыков. Затем Нурсултан Пиялы из "Ордабасы" упрочил преимущество гостей.

Сразу после перерыва хозяева площадки смогли не просто сократить отставание, а сравнять счет на табло.

До конца игры результат не сменился. Таким образом, подопечные Рикардо Кака уже второй раз не смогли обыграть Вьетнам. Предыдущий товарищеский матч завершился победой вьетнамцев со счетом 4:1.

Напомним, сегодня, 15 апреля, также станет известен список окончательных участников стыковых матчей за путевку на Евро-2026, на которые также претендует и казахстанская команда.

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