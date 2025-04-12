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Казахстанский спортсмен выиграл медаль на этапе Кубка мира

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Казахстанский синхронист Эдуард Ким
Эдуард Ким. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Лидер сборной Казахстана по артистическому плаванию Эдуард Ким попал на пьедестал этапа Кубка мира, который принимает египетский Сома-Бей, передает корреспондент NUR.KZ.

19-летний спортсмен занял третье место в технической программе у мужчин. За сольное выступление Ким получил 211,2383 балла. Чемпионом стал китаец Муэ Го (224,5450), серебро выиграл британец Ранджуо Томблин (218,7650).

Напомним, в марте в аналогичной дисциплине на этапе Кубка мира во Франции Ким занял второе место. А в прошлом году атлет в дуэте с Наргизой Болатовой принес Казахстану первое в истории золото чемпионата мира по водным видам спорта.

На соревнованиях в Египте еще несколько отечественных синхронистов показали высокие результаты. Карина Магрупова заняла шестое место в женской технической программе, в аналогичной дисциплине у мужчин Алдияр Рамазанов стал шестым, а Виктор Друзин — восьмым. Сборная Казахстана замкнула топ-5 в командной произвольной программе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2235252-kazahstanskiy-sportsmen-vyigral-medal-na-etape-kubka-mira/