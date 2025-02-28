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Сборная Казахстана выиграла золото и серебро на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

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Казахстанский артистический пловец Эдуард Ким
Эдуард Ким. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

В Париже стартовал этап Кубка мира по артистическому плаванию. В первый день казахстанцы дважды поднимались на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

В произвольной программе среди команд участвовали две сборные. Казахстанцы стали чемпионами, набрав 167,6538 балла и опередив соперников из Чехии. Страну в этой дисциплине представляли Ирина Говорухина, Ирада Исламова, Ясмина Исламова, Макпал Калмурзаева, Полина Мерзлякова, Альбина Омирсерикова, Алдияр Рамазанов и Анастасия Воронкова.

В технической программе у мужчин серебро выиграл казахстанец Эдуард Ким. Он набрал 213,8167 балла и уступил только британцу Ранжу Томблину (214,3966).

В аналогичной дисциплине у женщин казахстанки Карина Магрупова, Ясмина Исламова и Даяна Жаманчалова заняли 15-ю, 17-ю и 24-ю позиции соответственно. В технической программе среди женских дуэтов страну представляли Арина Пушкина и Ясмин Туякова, которые показали 12-й результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2224646-sbornaya-kazahstana-vyigrala-zoloto-i-serebro-na-etape-kubka-mira-po-artisticheskomu-plavaniyu/