Сборная Казахстана выиграла золото и серебро на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

В Париже стартовал этап Кубка мира по артистическому плаванию. В первый день казахстанцы дважды поднимались на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

В произвольной программе среди команд участвовали две сборные. Казахстанцы стали чемпионами, набрав 167,6538 балла и опередив соперников из Чехии. Страну в этой дисциплине представляли Ирина Говорухина, Ирада Исламова, Ясмина Исламова, Макпал Калмурзаева, Полина Мерзлякова, Альбина Омирсерикова, Алдияр Рамазанов и Анастасия Воронкова.

В технической программе у мужчин серебро выиграл казахстанец Эдуард Ким. Он набрал 213,8167 балла и уступил только британцу Ранжу Томблину (214,3966).

В аналогичной дисциплине у женщин казахстанки Карина Магрупова, Ясмина Исламова и Даяна Жаманчалова заняли 15-ю, 17-ю и 24-ю позиции соответственно. В технической программе среди женских дуэтов страну представляли Арина Пушкина и Ясмин Туякова, которые показали 12-й результат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.