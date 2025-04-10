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Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана вошли в топ-10 на этапе Кубка мира по стрельбе

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Казахстанские стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев
Александра Ле и Ислам Сатпаев. Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Две команды Казахстана по пулевой стрельбе завершила выступление на этапе Кубка мира, который проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Бронзовые призеры Олимпийских игр в Париже, казахстанские спортсмены Александра Ле в дуэте с Исламом Сатпаевым показали восьмой результат в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных команд на дистанции 10 метров.

В этом же виде программы еще одни представители национальной сборной Казахстана Елизавета Безрукова и Константин Малиновский финишировали на десятом месте. 

Чемпионами в данной дисциплине стали стрелки из Китая. На втором месте расположились спортсмены из Индии. Замкнула тройку лучших Аргентина. 

Ранее, казахстанка Арина Алтухова попала на пьедестал этапа Кубка мира по пулевой стрельбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2234730-prizery-olimpiady-2024-iz-kazahstana-voshli-v-top-10-na-etape-kubka-mira-po-strelbe/