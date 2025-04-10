Призеры Олимпиады-2024 из Казахстана вошли в топ-10 на этапе Кубка мира по стрельбе

Две команды Казахстана по пулевой стрельбе завершила выступление на этапе Кубка мира, который проходит в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Бронзовые призеры Олимпийских игр в Париже, казахстанские спортсмены Александра Ле в дуэте с Исламом Сатпаевым показали восьмой результат в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных команд на дистанции 10 метров.

В этом же виде программы еще одни представители национальной сборной Казахстана Елизавета Безрукова и Константин Малиновский финишировали на десятом месте.

Чемпионами в данной дисциплине стали стрелки из Китая. На втором месте расположились спортсмены из Индии. Замкнула тройку лучших Аргентина.

Ранее, казахстанка Арина Алтухова попала на пьедестал этапа Кубка мира по пулевой стрельбе.

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