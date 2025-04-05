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Участница Олимпиады из Казахстана выиграла медаль Кубка мира

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Казахстанская девушка-стрелок Арина Алтухова
Арина Алтухова. Фото: PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images

Казахстанка Арина Алтухова попала на пьедестал этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

На соревнованиях в столице Аргентины Буэнос-Айресе спортсменка заняла третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Алтухова суммарно набрала 445,9 очка, что принесло ей бронзовую медаль.

Победу одержала представительница Индии Каур Самра (458,6), серебро выиграла немка Анита Мангольд (455,3).

Ранее на соревнованиях в Буэнос-Айресе в финале выступил и казахстанец Валерий Рахимжан. Он занял восьмое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Напомним, Алтухова представляла Казахстан на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, где дважды попала в топ-20 в индивидуальных турнирах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2233373-uchastnica-olimpiady-iz-kazahstana-vyigrala-medal-kubka-mira/