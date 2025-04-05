Участница Олимпиады из Казахстана выиграла медаль Кубка мира

Казахстанка Арина Алтухова попала на пьедестал этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

На соревнованиях в столице Аргентины Буэнос-Айресе спортсменка заняла третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Алтухова суммарно набрала 445,9 очка, что принесло ей бронзовую медаль.

Победу одержала представительница Индии Каур Самра (458,6), серебро выиграла немка Анита Мангольд (455,3).

Ранее на соревнованиях в Буэнос-Айресе в финале выступил и казахстанец Валерий Рахимжан. Он занял восьмое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Напомним, Алтухова представляла Казахстан на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, где дважды попала в топ-20 в индивидуальных турнирах.

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