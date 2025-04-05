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Один из самых титулованных борцов в истории пропустит чемпионат Европы из-за отказа в визе

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Российский борец Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев. Фото: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

Турнир пройдет в столице Словакии Братиславе с 7 по 13 апреля. Российские и белорусские борцы могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Однако главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сообщил, что Садулаев вынужден пропустить чемпионат Европы.

"Ему отказали в визе без объяснения причины. В другие страны — Сербию, Албанию — есть возможность заезжать спокойно, а вот с Шенгенской зоной это проблематично. Можем только предполагать причины этого решения, но сам факт, что есть проблема, и мы будем ее решать. На этом чемпионате Европы Садулаева заменит Магомед Курбанов", — заявил Гацалов.

28-летний Садулаев — один из самых титулованных борцов современности. Он побеждал на Олимпиадах 2016 и 2020 годов, шесть раз выигрывал чемпионат мира, четыре раза — чемпионат Европы.

Напомним, недавно в столице Иордании Аммане прошел чемпионат Азии по видам борьбы. Среди представителей вольного стиля золото выиграл казахстанец Нуркожа Кайпанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2233385-odin-iz-samyh-titulovannyh-borcov-v-istorii-propustit-chempionat-evropy-iz-za-otkaza-v-vize/