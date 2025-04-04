Сборная Казахстана по футзалу опустилась в мировом рейтинге

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте обновила мировые рейтинги мужских и женских национальных сборных по футзалу, передает NUR.KZ.

Мужская команда Казахстана в марте завершила выступление в основном раунде квалификации чемпионата Европы 2026 года. Национальная сборная победила Албанию, проиграла Армении, не смогла напрямую выйти на турнир, но сохранила шансы на попадание через стыковые матчи.

Последние результаты привели к тому, что в обновленном мировом рейтинге Казахстан опустился с пятой на седьмую позицию. Команду опередили Иран и Марокко. Лидером мужского рейтинга осталась Бразилия, за которой идет Португалия. Испанцы сместили аргентинцев с третьей строчки.

В женском рейтинге сборная Казахстана тоже ухудшила положение, потеряв шесть позиций. Теперь команда идет 57-й. Этот рейтинг также возглавляет Бразилия, за которой располагаются Испания и Португалия.

Напомним, ранее ФИФА обновила мужской рейтинг футбольных сборных, в котором команда Казахстана потеряла несколько мест.

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