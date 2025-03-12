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Сборная Казахстана по футзалу проиграла Армении и не смогла напрямую выйти на Евро-2026

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Мужская сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение в заключительном матче главного этапа квалификации чемпионата Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В Ереване национальная команда встретилась с представителями Армении. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Никита Хромых (7, 14 и 24 минуты), еще один мяч забил Альберт Агаджанов (28). Автором гола у гостей стал Даурен Турсагулов (16). Агаджанов также срезал мяч в собственные ворота (33).

Победа позволила сборной Армении набрать 16 очков, выиграть группу 6 и получить прямую путевку на чемпионат Европы. Ранее команда никогда не выступала в финальной части этого турнира.

Казахстанцы же с десятью очками заняли второе место в квартете, опередив Албанию и Данию. Данный результат может позволить национальной команде выступить в стыковых матчах. Для этого необходимо попасть в число восьми лучших сборных из числа тех, которые финишируют вторыми в своих группах.

Стыковые матчи за право выступить на Евро-2026 пройдут в сентябре 2025 года, их жеребьевка состоится в мае. Чемпионат Европы с 18 января по 8 февраля примут Латвия и Литва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2227488-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-proigrala-armenii-i-ne-smogla-napryamuyu-vyyti-na-evro-2026/