Сборная Казахстана по футзалу проиграла Армении и не смогла напрямую выйти на Евро-2026

Мужская сборная Казахстана по футзалу потерпела поражение в заключительном матче главного этапа квалификации чемпионата Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В Ереване национальная команда встретилась с представителями Армении. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Никита Хромых (7, 14 и 24 минуты), еще один мяч забил Альберт Агаджанов (28). Автором гола у гостей стал Даурен Турсагулов (16). Агаджанов также срезал мяч в собственные ворота (33).

Победа позволила сборной Армении набрать 16 очков, выиграть группу 6 и получить прямую путевку на чемпионат Европы. Ранее команда никогда не выступала в финальной части этого турнира.

Казахстанцы же с десятью очками заняли второе место в квартете, опередив Албанию и Данию. Данный результат может позволить национальной команде выступить в стыковых матчах. Для этого необходимо попасть в число восьми лучших сборных из числа тех, которые финишируют вторыми в своих группах.

Стыковые матчи за право выступить на Евро-2026 пройдут в сентябре 2025 года, их жеребьевка состоится в мае. Чемпионат Европы с 18 января по 8 февраля примут Латвия и Литва.

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