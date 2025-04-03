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Сборная Казахстана по футболу упала в рейтинге ФИФА

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Мужская сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Мужская сборная Казахстана ухудшила положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Изменения произошли в четверг по итогам международных матчей марта. В прошлом месяце сборная Казахстана начала выступление в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Команда на выезде проиграла Уэльсу и одержала победу над Лихтенштейном.

В обновленном рейтинге Казахстан потерял три позиции и опустился на 113-ю строчку. Теперь национальная команда располагается между Ливаном и Суданом.

Лидером рейтинга осталась Аргентина. Испания сместила Францию со второй строчки, Нидерланды опередили Португалию и стали шестыми.

Мужской рейтинг ФИФА от 3 апреля 2025 года:

1. Аргентина – 1886,16 очка;

2. Испания – 1854,64;

3. Франция – 1852,71;

4. Англия – 1819,20;

5. Бразилия – 1776,03;

6. Нидерланды – 1752,44;

7. Португалия – 1750,08;

8. Бельгия – 1735,75;

9. Италия – 1718,31;

10. Германия – 1716,98...

110. Казахстан – 1177,66.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2232831-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-upala-v-reytinge-fifa/