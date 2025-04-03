Сборная Казахстана по футболу упала в рейтинге ФИФА

Мужская сборная Казахстана ухудшила положение в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
Изменения произошли в четверг по итогам международных матчей марта. В прошлом месяце сборная Казахстана начала выступление в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Команда на выезде проиграла Уэльсу и одержала победу над Лихтенштейном.
В обновленном рейтинге Казахстан потерял три позиции и опустился на 113-ю строчку. Теперь национальная команда располагается между Ливаном и Суданом.
Лидером рейтинга осталась Аргентина. Испания сместила Францию со второй строчки, Нидерланды опередили Португалию и стали шестыми.
Мужской рейтинг ФИФА от 3 апреля 2025 года:
1. Аргентина – 1886,16 очка;
2. Испания – 1854,64;
3. Франция – 1852,71;
4. Англия – 1819,20;
5. Бразилия – 1776,03;
6. Нидерланды – 1752,44;
7. Португалия – 1750,08;
8. Бельгия – 1735,75;
9. Италия – 1718,31;
10. Германия – 1716,98...
110. Казахстан – 1177,66.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2232831-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-upala-v-reytinge-fifa/