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Ризабек Айтмухан стал трехкратным серебряным призером чемпионата Азии по борьбе

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Казахстанский борец Ризабек Айтмухан
Казахстанский борец Ризабек Айтмухан. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль континентального первенства, который проходит в столице Иордании Аммане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца по финальной схватке в весовой категории до 97 килограммов был представитель Японии Араш Есида.

Поединок завершился поражением отечественного борца со счетом 1:7. Таким образом, Айтмухан второй раз подряд проиграл в финале Есиде и вновь стал серебряным призером чемпионата Азии.

Напомним, Ризабек Айтмухан является чемпионом мира в весе до 92 килограммов, также он становился победителем мировых первенств на молодежном уровне U-20 и U-23 в дивизионе до 97 килограммов. На чемпионате Азии казахстанец становился серебряным призером в 2023 и 2024 годах.

Ранее бронзовую медаль азиатского первенства в Аммане завоевал еще один казахстанский вольник Рахат Калжан.

Чемпионат Азии завершится завтра, 30 марта. В заключительный соревновательный день завершат выступление представители вольного стиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2231552-rizabek-aytmuhan-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-po-borbe/