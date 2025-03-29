Ризабек Айтмухан стал трехкратным серебряным призером чемпионата Азии по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан завоевал серебряную медаль континентального первенства, который проходит в столице Иордании Аммане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца по финальной схватке в весовой категории до 97 килограммов был представитель Японии Араш Есида.

Поединок завершился поражением отечественного борца со счетом 1:7. Таким образом, Айтмухан второй раз подряд проиграл в финале Есиде и вновь стал серебряным призером чемпионата Азии.

Напомним, Ризабек Айтмухан является чемпионом мира в весе до 92 килограммов, также он становился победителем мировых первенств на молодежном уровне U-20 и U-23 в дивизионе до 97 килограммов. На чемпионате Азии казахстанец становился серебряным призером в 2023 и 2024 годах.

Ранее бронзовую медаль азиатского первенства в Аммане завоевал еще один казахстанский вольник Рахат Калжан.

Чемпионат Азии завершится завтра, 30 марта. В заключительный соревновательный день завершат выступление представители вольного стиля.

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