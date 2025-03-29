Казахстанец Рахат Калжан принес первую медаль в вольной борьбе на чемпионате Азии-2025

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Рахат Калжан завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии в Аммане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанского вольника по схватке за третье место в весовой категории до 57 килограммов был Хусейн Худхур Ясим из Ирака.

Поединок завершился победой Рахата Калжана со счетом 8:6. Таким образом, казахстанец стал бронзовым призером чемпионата Азии.

Это первая медаль отечественных вольников на текущем азиатском первенстве в Аммане.

Отметим, Калжан становился серебряным медалистом на ЧА-2022 в Улан-Баторе, а также завоевывал бронзу ЧА-2023 в Астане.

Сегодня, в финале весовой категории до 97 килограммов поборется еще один казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан.

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