Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский борец завоевал второе серебро на чемпионате Азии в Аммане

Опубликовано:

Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев
Казахстанский борец греко-римского стиля Омар Сатаев. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Омар Сатаев стал серебряным призером чемпионата Азии в Иордании, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй соревновательный день континентального первенства по видам борьбы в Аммане продолжили свое выступление представители греко-римского стиля.

Соперником казахстанского борца Омара Сатаева по финальной схватке в весовой категории до 82 килограммов был иранец Мохаммад Азиз Нагуси.

Оппонент смог удачно провести атаку со старта поединка и сразу завладел преимуществом в первой половине. Во втором отрезке казахстанец успешно совершил прием и также заработал результативный балл. Поединок завершился победой иранского борца со счетом 3:1.

Серебряная награда Сатаева стала четвертой медалью отечественной сборной на текущем азиатском первенстве.

Напомним, в первый соревновательный день казахстанские классики завоевали две бронзовые и одну серебряную медали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230797-kazahstanskiy-borec-zavoeval-vtoroe-serebro-na-chempionate-azii-v-ammane/