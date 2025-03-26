Казахстанский борец завоевал второе серебро на чемпионате Азии в Аммане

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Омар Сатаев стал серебряным призером чемпионата Азии в Иордании, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй соревновательный день континентального первенства по видам борьбы в Аммане продолжили свое выступление представители греко-римского стиля.

Соперником казахстанского борца Омара Сатаева по финальной схватке в весовой категории до 82 килограммов был иранец Мохаммад Азиз Нагуси.

Оппонент смог удачно провести атаку со старта поединка и сразу завладел преимуществом в первой половине. Во втором отрезке казахстанец успешно совершил прием и также заработал результативный балл. Поединок завершился победой иранского борца со счетом 3:1.

Серебряная награда Сатаева стала четвертой медалью отечественной сборной на текущем азиатском первенстве.

Напомним, в первый соревновательный день казахстанские классики завоевали две бронзовые и одну серебряную медали.

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