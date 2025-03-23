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Йоханнес и Тарьей Бё не попали на пьедестал в своей последней гонке Кубка мира по биатлону

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Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе (слева направо)
Тарьей и Йоханнес Бе (слева направо). Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Мужской масс-старт на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами закрыл соревновательную программу Кубка мира по биатлону 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

В гонке приняли участие 30 спортсменов, в том числе норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, которые ранее анонсировали завершение карьеры по окончании сезона.

Братья не попали на пьедестал. Йоханнес занял седьмое, а Тарьей с флагом Норвегии финишировал 23-м. После гонки была проведена специальная церемония в честь Бё.

Победу в масс-старте одержал швед Себастьян Самуэльссон. Серебро выиграл француз Эрик Перро, бронзу — норвежец Эндре Стремсхейм.

В шаге от пьедестала остановился еще один норвежец Стурла Лейгрейд, который стал лучшим в общем зачете Кубка мира, а также взял малый Хрустальный глобус в дисциплине "масс-старт".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230271-yohannes-i-tarey-be-ne-popali-na-pedestal-v-svoey-posledney-gonke-kubka-mira-po-biatlonu/