Падение на последних метрах решило судьбу женского Кубка мира по биатлону

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей общего зачета Кубка мира сезона 2024/25 по итогам последней гонки, передает корреспондент NUR.KZ.

Программу сезона закрывал масс-старт в норвежском Холменколлене. На старт дистанции 12,5 км вышли 30 спортсменок.

На последнем отрезке сформировалась тройка лидеров. В контактной борьбе с Пройс на повороте упала француженка Лу Жанмонно, которая в итоге заняла третье место. Немка финишировала первой, а второй стала шведка Эльвира Эберг.

Данный результат позволил Пройс опередить Жанмонно в борьбе за большой Хрустальный глобус. Перед масс-стартом немка отставала от соперницы на пять баллов, но в итоге опередила ее на 20 очков.

31-летняя Пройс впервые в карьере стала победительницей общего зачета Кубка мира. Также она выиграла малый Хрустальный глобус в дисциплине "масс-старт". Жанмонно второй сезон подряд завершила на второй позиции в тотале.

Напомним, у мужчин днем ранее норвежец Стурла Легрейд досрочно обеспечил себе первое место в общем зачете.

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