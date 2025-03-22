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Норвежец Стурла Легрейд впервые выиграл Кубок мира по биатлону

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Норвежский биатлонист Стурла Легрейд
Стурла Легрейд. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд досрочно обеспечил себе первую позицию в общем зачете Кубка мира по итогам сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

В эти дни в норвежском Холменколлене проходит заключительный этап соревнований. В субботу состоялись гонки преследования.

Легрейд по итогам спринта стартовал вторым, не допустил в пасьюте ни одного промаха на огневых рубежах и смог одержать победу. Данный результат позволил ему набрать 1236 очков и стать недосягаемым для конкурентов в общем зачете.

28-летний Легрейд впервые в карьере выиграл большой Хрустальный глобус. В предыдущих двух сезонах этот трофей забирал другой норвежец Йоханнес Бё, который теперь занял второе место в общем зачете.

Кроме того, Легрейд стал обладателем малых Хрустальных глобусов в зачетах индивидуальных гонок и гонок преследования. Также он лидирует в рейтинге масс-стартов. Бё-младший стал лучшим в спринтерском зачете.

Кубок мира по биатлону завершится в воскресенье мужским и женским масс-стартами. Гонка станет последней для Йоханнеса и Тарьея Бё, которые ранее анонсировали свой уход из спорта.

Добавим, что заключительный старт сезона определит обладательницу большого Хрустального глобуса у женщин. Перед последней гонкой в общем зачете лидирует француженка Лу Жанмонно, а немка Франциска Пройс уступает ей пять баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230157-norvezhec-sturla-legreyd-vpervye-vyigral-kubok-mira-po-biatlonu/