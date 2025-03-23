Команда "Макларен" сделала победный дубль на Гран-при Китая "Формулы-1"

Австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем второго этапа "Формулы-1", который прошел в китайском Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ.
Гонщик взял поул в квалификации, а в воскресенье одержал победу в основном заезде. Второе место занял его партнер по "Макларен" Ландо Норрис, уступивший чемпиону 9,748 секунды. Напомним, именно британец стал победителем первого Гран-при сезона, который неделю назад прошел в Австралии.
Тройку сильнейших в Шанхае замкнул британец Джордж Расселл из "Мерседес", отставший от Пиастри на 11,097 секунды.
Пилоты "Макларен" принесли своей команде юбилейный 50-й победный дубль в истории "Формулы-1". В общем зачете сезона Норрис укрепил лидерство (44 очка), а Пиастри поднялся на четвертую позицию (34), уступая также Расселлу (35) и нидерландцу Максу Ферстаппену из "Ред Булл" (36).
Следующий Гран-при "Формулы-1" пройдет в японской Сузуке с 4 по 6 апреля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2230230-komanda-maklaren-sdelala-pobednyy-dubl-na-gran-pri-kitaya-formuly-1/