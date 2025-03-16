Определился победитель первого Гран-при в новом сезоне "Формулы-1"

Британский пилот "Макларен" Ландо Норрис стал победителем Гран-при Австралии, который открыл новый сезон чемпионата "Формулы-1", передает корреспондент NUR.KZ.

Гонка прошла на трассе в Мельбурне. Норрис финишировал первым, опередив на 0,895 секунды нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" — чемпиона четырех последних сезонов "Формулы-1". Тройку сильнейших с отставанием в 8,481 секунды замкнул британец Джордж Расселл из "Мерседес".

Дебютант "Формулы-1" Исак Хаджар попал в аварию на прогревочном круге. Француз из "Рейсинг Буллз" не справился с управлением на втором повороте и влетел в отбойник. Пилот самостоятельно смог покинуть болид.

Также из-за аварий, одной из причин которых стала мокрая трасса, финишировать не смогли испанцы Карлос Сайнс ("Уильямс") и Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), австралиец Джек Дуэн ("Альпин"), новозеландец Лиам Лоусон ("Ред Булл") и бразилец Габриэль Бортолето ("Заубер").

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в китайском Шанхае с 21 по 23 марта.

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