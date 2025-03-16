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Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов остался без медали в финале ЧМ-2025

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Казахстанский шорт-трекист Адиль Галиахметов
Адиль Галиахметов. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель национальной сборной Казахстана по шорт-треку Адиль Галиахметов выступил в финале на чемпионате мира, который проходит в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный соревновательный день чемпионата мира казахстанец выступил в финале А на дистанции 1000 метров. К финишу Галиахметов пришел седьмым, зафиксировав время 1 минута и 23,792 секунды.

Победителем забега стал канадец Стивен Дюбуа, на втором месте расположился его соотечественник Вильям Данджину, замкнул тройку призеров итальянец Пьетро Сигель.

Напомним, в этом сезоне Галиахметов в составе сборной Казахстана выиграл историческое золото в мужской эстафете, а также серебро в миксте на зимних Азиатских играх в Харбине.

Вчера, 15-го марта, на дистанции 500 метров другой отечественный спортсмен Денис Никиша завоевал серебряную награду мирового первенства.

Таким образом, казахстанские шорт-трекисты завершили выступление на мировом первенстве в Пекине с одной медалью в активе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2228433-kazahstanskiy-short-trekist-adil-galiahmetov-ostalsya-bez-medaley-v-finale-chm-2025/