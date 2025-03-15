Денис Никиша второй раз в карьере стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку

Представитель национальной сборной Казахстана по шорт-треку Денис Никиша завоевал серебро на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

29-летний казахстанский шорт-трекист выступил в финальном забеге на дистанции 500 метров, которая считается его коронной дисциплиной, так как на прошлом чемпионате мира именно на ней он завоевал историческую серебряную медаль.

В сегодняшнем забеге Денис Никиша показал время 40,096 секунды и занял второе место, уступив только канадцу Стивену Дюбуа. Тройку призеров замкнул нидерландец Йенс ван 'т Ваут.

Для сборной Казахстана это первая награда на текущем чемпионате мира в Пекине и вторая в истории мировых первенств.

Напомним, в нынешнем сезоне Никиша также выиграл золото и серебро в эстафетах на Азиаде в Харбине.

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