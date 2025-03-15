Казахстан остался без медалей в командных состязаниях на чемпионате мира по шорт-треку

Сборная Казахстана по шорт-треку завершила выступление в командных дисциплинах без медалей на чемпионате мира в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу, мужская и женская сборные Казахстана по шорт-треку приняли участие в эстафете на 5000 и 3000 метров соответственно.

В мужском забеге страну представили Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко и Мерсаид Жаксыбай. Отечественные шорт-трекисты не смогли пробиться в главный финал и завтра выступят в утешительном забеге Б.

Женская сборная же выступила в финале А и заняла итоговое четвертое место. Команду представили Яна Хан, Ольга Тихонова, Малика Ермек и Алина Ажгалиева.

В смешанной командной эстафете подопечные главного тренера Петра Гамидова завершили выступление досрочно, получив дисквалификацию на ранней стадии.

Напомним, ранее, Денис Никиша принес первую награду Казахстану на текущем чемпионате мира в Пекине.

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